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Тимчик прокоментував інформацію про можливе повернення в Динамо

22:37 83 Читать на русском
Тимчик прокоментував інформацію про можливе повернення в Динамо
Олександр Тимчик / ФК Динамо Київ

Захисник Зорі Олександр Тимчик відреагував на слова президента Динамо Ігоря Суркіса про бажання знову бачити гравця в Динамо.

"Я не знаю, я підписував контракт з Зорею на півтора року. Рік пройшов, залишилося ще півроку залишилося. Ніхто поки нічого не говорив, поки що я повноцінний гравець Зорі", – сказав Тимчик FootballHub.

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Тимчик перейшов у Зорю на правах півторарічної оренди минулої зими. Луганці після 18 турів перебувають на 4 сходинці в турнірній таблиці УПЛ і мають 28 очок. Динамо знаходиться на 2 позиції з 38 пунктами.

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