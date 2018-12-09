Тимчик прокоментував інформацію про можливе повернення в Динамо

Захисник Зорі Олександр Тимчик відреагував на слова президента Динамо Ігоря Суркіса про бажання знову бачити гравця в Динамо.

"Я не знаю, я підписував контракт з Зорею на півтора року. Рік пройшов, залишилося ще півроку залишилося. Ніхто поки нічого не говорив, поки що я повноцінний гравець Зорі", – сказав Тимчик FootballHub.

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Тимчик перейшов у Зорю на правах півторарічної оренди минулої зими. Луганці після 18 турів перебувають на 4 сходинці в турнірній таблиці УПЛ і мають 28 очок. Динамо знаходиться на 2 позиції з 38 пунктами.

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