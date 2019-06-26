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Тимчик офіційно продовжив контракт з Динамо – наступний сезон він проведе у Зорі

06:00 530 Читать на русском
Тимчик офіційно продовжив контракт з Динамо – наступний сезон він проведе у Зорі
Олександр Тимчик / dynamo.kiev.ua

Захисник Динамо Олександр Тимчик підписав нову угоду з "біло-синіми".

Олександр Тимчик, який виступає на правах оренди у Зорі, продовжив угоду з київським Динамо на 5 років, інформує офіційний сайт киян.

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"Керівництво клубу повідомило прекрасну новину про продовження контракту. Мені сказали, що будуть стежити за мною і моїми успіхами у Зорі. Безумовно, це знак того, що на мене розраховують.

Я неймовірно гордий бути частиною Динамо. Завжди радий повертатися в сім'ю київської команди. Буду доводити своєю грою, що гідний в майбутньому захищати біло-сині кольори. А поки сконцентрований на тому, щоб приносити користь луганській Зорі", – поділився Тимчик у коментарі.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Зоря Зоря Олександр Тимчик Олександр Тимчик
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