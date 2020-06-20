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Тимчик назвав принципову відмінність між Скрипником і Вернидубом

08:27 - Читать на русском
Тимчик назвав принципову відмінність між Скрипником і Вернидубом
Олександр Тимчик проти Олександра Караваєва / ФК Динамо Київ

Захисник Зорі Олександр Тимчик, права на якого належать Динамо, порівняв колишнього і нинішнього наставників луганського клубу.

"Миколайович (Юрій Вернидуб – прим.) – дуже запальний, темпераментний чоловік, а Анатолійович (Віктор Скрипник – прим.) – стриманий, врівноважений, менш емоційний, більш впевнений.

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За тактикою вони теж різняться. При Миколайовичі ми грали з крайніми півзахисниками – в обороні крайнім захисникам доводилося легше. При Анатолійовичі граємо без крайніх нападників, тому більше працюємо на фланзі", – цитує Тимчика видання Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Тимчик належить Динамо, однак грає в Зорі на правах оренди. У поточному сезоні 23-річний захисник провів за "мужиків" 31 поєдинок у всіх турнірах, в яких віддав три результативні передачі.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Олександр Олександр Тимчик Юрій Юрій Вернидуб Віктор Віктор Скрипник
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