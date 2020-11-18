Захисник Динамо Олександр Тимчик не повернеться на футбольне поле у 2020 році.

Оборонець "біло-синіх" вчора, 17 листопада, був прооперований в одній із клінік Барселони, інформує офіційний сайт Динамо.

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Тимчик зазнав хірургічного втручання на сухожиллі привідних м'язів. Операція пройшло успішно, а гравця перевели до загальної палати. Самопочуття Олександра задовільне. На реабілітацію оборонцю знадобиться близько 6 тижнів – це означає, що у 2020 році він більше не зіграє.

Нагадаємо, 23-річний оборонець травмувався 11 вересня у матчі проти Десни (0:0). У поточному сезоні УПЛ Тимчик лише двічі з'являвся на полі у футболці Динамо.

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