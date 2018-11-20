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Тім Кехілл провів прощальний матч за збірну Австралії

17:21 146 Читать на русском
Тім Кехілл провів прощальний матч за збірну Австралії
Тім Кехілл / фото із соцмереж

Збірна Австралії у Сіднеї розгромила команду Лівану (3:0) у товариському матчі.

На 82-й хвилині цього поєдинку на поле вийшов 38-річний півзахисник Тім Кехілл, для якого цей матч став останнім у складі національної команди.

Кехілл виступав за збірну Австралії з 2004 року і за цей час зіграв 107 матчів і забив 50 м'ячів.

Іньєста, Озіл, Маскерано та ще 7 зірок, які завершили виступи за збірні в 2018 році

Він також захищав кольори Евертона, Міллуолла, Нью-Йорк Ред Буллз, Шанхай Шеньхуа, Ханчжоу Грінтаун і Мельбурн Сіті.

Про рішення завершити кар'єру в національній команді Кехілл оголосив після закінчення чемпіонату світу-2018.

Теги
Тім Кехілл Тім Кехілл Австралія Австралія Товариські матчі
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