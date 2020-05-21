"Тіло сказало мені "Досить": Адуріс пояснив рішення завершити кар'єру

Форвард Атлетіка з Більбао Аріц Адуріс дав коментар щодо рішення повісити бутси на цвях.

"Час настав. Неодноразово я казав, що футбол вийде з тебе раніше, ніж ти з нього.

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Учора лікарі сказали мені звернутися до хірурга – чим швидше, тим краще. Я потребую ендопротезування тазостегнового суглоба, щоб моє повсякденне життя могло залишатися таким же, як і раніше.

Тіло, на жаль, сказало мені "Досить". Я вже не можу бути корисним партнерам настільки, як хотілося б мені, й не можу допомагати їм так, як вони того заслуговують. Таке життя професіонального спортсмена. Усе дуже просто", – написав 39-річний нападник у своєму твіттері.

У нинішньому сезоні Аріц Адуріс провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Усього в активі форварда 407 поєдинків за Атлетік у різних змаганнях, у яких він оформив 172 голи.

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