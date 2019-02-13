Тіло Сали доставлять в Аргентину в п'ятницю – похорон пройде у рідному місті гравця

Тіло форварда Кардіффа Еміліано Сали знайшли на дні Ла-Маншу у фюзеляжі літака. Похорон загиблого футболіста пройде в Аргентині.

За інформацією Mirror, у п'ятницю, 15 лютого тіло Еміліано доставлять на батьківщину – в Аргентину. Очікується, що похорон футболіста відбудеться у його рідному місті Прогресо.

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Туди вже прибули батько, сестра та брат Сали. До слова, раніше Нант вивів з обігу 9-й номер, під яким грав Еміліано Сала. Аргентинець виступав за "канарок" з 2015 року.

Нагадаємо, 21 січня літак з аргентинцем на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Салі. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не знайдено.

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