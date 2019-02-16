Тіло Еміліано Сали доставили в Аргентину – сьогодні пройде похорон загиблого гравця

16 лютого в Аргентині відбудеться прощання з нападником Кардіффа Еміліано Салою, який загинув у авіакатастрофі.

Тіло загиблого Еміліано Сали вже доставлене в Аргентину. Сьогодні, 16 лютого, відбудеться похорон футболіста.

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Церемонія прощання із Салою пройде у спортзалі його рідного клубу Прогресо в однойменному місті. За цю команду Сала виступав до досягнення 15-річного віку. На похорон повинні прибути делегації Нанта та Кардіффа, в тому числі головний тренер валлійського клубу Ніл Уорнок, повідомляє BBC.

Нагадаємо, 21 січня літак з аргентинцем на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Салі. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не знайдено.

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