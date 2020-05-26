"Тільки ти зі своїми сталевими яйцями мені не розказуй": Кобін і Стороженко влаштували гучну суперечку у прямому ефірі

Головний тренер Миная Василь Кобін та голова наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко не стримали емоцій під час обговорення подальшої долі Першої ліги.

Конфлікт між представниками клубів відбувся у прямому ефірі програми Залишайся з Футболом.

Сергій Стороженко (далі в тексті – С.С.): Ми виступаємо за варіант повного чемпіонату. Ми завжди підтримували регламент, який, на мій погляд, при недбалому ставленні керівництва ПФЛ просто згвалтували і зганьбили український футбол на всю Європу. З цієї патової ситуації можна вийти тільки спортивним шляхом – це буде відповідати всім критеріям та умовам змагань.

Василь Кобін (далі – В.К.): Наша позиція незмінна: ми хочемо догравати чемпіонат в класичному форматі – 16 команд. Однак ми повинні мати чітку картину, яка гарантує закінчення нинішнього сезону.

С.С: Згвалтували один регламент, тепер хочуть згвалтувати інший. І все це через те, що ПФЛ під керівництвом пана Макарова нездатна була організувати клуби.

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Що стосується думки пана Кобіна, я хочу сказати: Не забувайте про те, що ще 2 роки тому ви були футболістом. Куди подіти професіоналів, які повинні грати? Де Профспілка, яка захищає футболістів? Ви думаєте про себе, а я – про український футбол. Необхідно згрупуватися і подолати те, що ПФЛ нас роз'єднала.

Ми взагалі можемо відмовитися від змагань, якщо будуть такі принципи, що кожен сам за себе. Це дуже неправильно.

В.К: Ось ви берете до уваги гравців. А за їхнє здоров'я ви турбуєтесь?

С.С: Я занепокоєний! Тому ми зробили все те, чого не зробили ви: дезінфікували автобус, базу, повели всіх у спецлабораторію. А ви не звернулися в жоден диспансер, і не ви одні. Ви брешете українському футболу. Я знаю тих, у кого в місті є дві інфекційні лікарні, і в жодну не звернулися. А ми пройшли повне комплексне гематологічне обстеження не тільки на коронавірус, а на всі традиційні і нетрадиційні інфекції в крові футболістів. А як ви думаєте про здоров'я футболістів?

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В.К: Сьогодні ми виставимо результати тестів на сайті. 11 числа команда пройшла тест на коронавірус. Якщо ви не володієте інформацією – не варто роздувати з цього скандал.

С.С: Васю, якщо ви пройшли тестування, то які перешкоди? Чому ви суперечите самі собі?

В.К: Послухайте! Наша команда готова догравати. Дайте гарантії, що всі команди пройдуть тести і МОЗ дасть чіткі рекомендації.

Що стосується нашого бажання грати в Кубку України, то зазначу, що матчі на Кубок і поєдинки Першої ліги проводять різні організації. Ми дотримуємося всіх санітарних норм, але не впевнені в тому, що інші можуть собі це дозволити. Якби нам сказали, що можна дограти чемпіонат без обмежень – не було б ніяких проблем. Є таке поняття як форс-мажор.

С.С: Вася, ти тренер, тому потрібно йти і тренувати. Принцип професіоналізації в футболі ніхто не відміняв. А що стосується форс-мажору, то це непереборна сила. Що зробило керівництво ПФЛ для того, щоб подолати ризики пандемії? Нічого!

Я повністю підтримую позицію Оболоні і Інгульця, а також інших команд. З листопада минулого року футболісти не грають офіційні матчі. Якщо піти за тим сценарієм, який нам пропонує Макаров, то у вересні тільки почнуть грати. Дев'ять місяців не грають в футбол в країні. Фарерські острови вже почали грати, а 40-мільйонна країна не може організувати футбол. Це ганьба! Це не моя особиста позиція, мене підтримують футболісти, тренера, з якими я спілкувався до псевдо-зборів ліги. Мені дзвонили і схиляли до коаліції, яка відмовляється грати.

В.К: Потрібно закінчувати Першу лігу, так як є великі ризики для гравців і всіх людей, які мають відношення до футболу. Треба розширювати УПЛ, запускати 4 команди з Першої ліги. Призери напряму, а 4 місце Першої ліги зіграє з останнім в УПЛ. Потрібно готувати себе, країну і клуби, щоб не зірвати старт наступного сезону.

С.С: А якщо у вересні буде друга хвиля коронавірусу, що ви будете розповідати?

В.К: Будемо знову сидіти без футболу.

С.С: Ось його позиція, а моя – грати в футбол.

В.К: Ваша позиція – сидіти в кабінеті і розповідати, а не грати на полі.

С.С: Тільки ти мені зі своїми сталевими яйцями цього не розказуй!

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