"Ми грали за тією самою схемою, що й проти Словаччини. Тілеманс виступив фантастично добре, як і решта. Ми раді, що взяли ці три очки, і тепер побачимо, що буде далі. Ми пресингували високо, намагалися відібрати м'яч. Румунія любить контролювати гру. Проти них нелегко, але ми маємо гарний менталітет.

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Втім, також ми змарнували багато моментів, і я цим не дуже задоволений. Було б краще, якби ми змогли вирішити результат матчу набагато раніше. Шкода, що нам потрібно так багато моментів, щоб забити, особливо якщо подивитися на їхню якість і кількість. Ми змогли забити двічі за два тури, і цього недостатньо. Тільки сьогодні ми могли забити п'ять. Це фантастика, що ми створюємо так багато моментів, але нам потрібно було закінчити цю гру раніше", – наводить слова Тедеско HLN.

Нагадаємо, перед останнім туром усі команди групи Е мають по 3 очки. Бельгія завершить цей етап матчем проти України 26 червня.

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