Півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджіолі, який виступає за Фіорентину на правах оренди, перебуває під слідством за гру на тоталізаторі. Він втягнув у свої темні справи форварда Галатасарая Альваро Морату.

Фаджіолі програвав великі суми і в підсумку став банкрутом. Щоб якось роздати свої борги, він був змушений позичати гроші у своїх знайомих. У неділю, 13 квітня, стало відомо, що Фаджіолі позичав гроші у лайнсмена Серії А Франческо Лучані. Однак Лучані був не єдиним, хто відгукнувся на прохання півзахисника.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, Фаджіолі також "підставив" Альваро Морату, з яким разом грав за Ювентус. Повідомляється, що органи правопорядку перехопили телефонну розмову, в якій Фаджіолі каже: "Альваро Мората купує мені мої Rolex за набагато нижчою ціною, а потім перепродає їх. Я веду з ним цей бізнес уже рік. Будь ласка, нікому не розповідай, тому що якщо Альваро дізнається, що я розповідаю про це іншим, він дуже розлютиться і на цьому все закінчиться. Вони (ювелірна компанія, – прим.) не заробляють на цьому грошей, але вони роблять це, тому що Альваро і я забезпечуємо їм рекламу".

У жовтні минулого року Ніколо отримав семимісячну спортивну дискваліфікацію за ставки на футбольні матчі. Раніше міланська прокуратура відкрила розслідування відносно Леандро Паредеса, Анхеля Ді Марії та Хуніора Фірпо, на підставі телефонних розмов за участю Фаджіолі та Сандро Тоналі, які були перехоплені.

Борг Фаджіолі становив майже 3 млн євро.

Нагадаємо, що Мората виграв останній Євро-2024 у складі збірної Іспанії.

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