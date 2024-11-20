Легендарний Мирон Маркевич поділився думками, кого б він хотів бачити суперником збірної України в боротьбі за підвищення до Ліги А.

– У березні буде зіграно матчі плей-офф за право підвищитися до Дивізіону А Ліги націй. Серед потенційних суперників України – Бельгія, Шотландія, Угорщина та Сербія. Кого б хотіли побачити в суперниках?

– Тільки не Бельгію! Навіть не зважаючи на той факт, що вони погано провели групову стадію Ліги націй, це хороша, потужна команда, яка має у складі чимало якісних виконавців. З рештою команд можна спокійно грати й ба більше – перемагати.

Україна зіграє у плей-офф за вихід до Ліги А – відомі деталі жеребкування та потенційні суперники

– Після перемоги в Тирані нарешті стихне хвиля критики на адресу Реброва?

– Вважаю, що взагалі потрібно менше критикувати і тренера, і гравців. Я бачу по наших хлопцях, що вони явно можуть сильніше грати. А та вся критика, що ллється зі всіх шпарин… Є, звісно, й конструктивна критика, але більше якоїсь злісної. То сил і натхнення не додає. Час завершувати критикувати, аби критикувати, – сказав Маркевич у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, збірна України здобула важливу перемогу над Албанією (2:1) і тепер продовжить боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй у перехідних матчах.

"Фух, із Сан-Маріно не гратимемо": Ребров уже вище за Блохіна, Зінченко збентежив Мудрика, унікальна магія чисел