"Тішить, що підопічні Сергія Реброва, хоча ледь не загнали себе в глухий кут та все ж зберегли шанси пробитися до Ліги А. Кого б хотів, аби жереб вибрав в суперники українцям? Тільки не Шотландію. Це темпова збірна, непоступлива й дуже неприємна для української збірної нинішнього зразка, гра якої в кожному матчі нагадує катання на гойдалках: спалах активності, потім – штиль.

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А хіба може бути інакше, якщо в УПЛ практично зникли команди, які можуть підтримувати високий темп, тішити інтенсивністю. Виняток – Рух, але львів'ян підводить посередній рівень виконавців.

Тому, на мій погляд, підопічним Сергія Реброва було б вигідно зіграти в плей-офф з бельгійцями, які помітно здали. Треба скористатися тим, що бельгійці ще переконані у своєму високому класі, хоча після відходу гравців на кшталт Кевіна де Брюйне вони вже не можуть похвалитися "зірковим" складом.

От тільки непокоїть, що ці стикові матчі заплановані на березень, коли українські футболісти ще перебувають не в кращій спортивній формі. Наш час – кінець осені. Цей фактор Сергію Реброву слід обов'язково врахувати й подбати, аби вже весною його підопічні були в належному стані", – сказав Федорчук у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, матчі плей-офф Ліги націй пройдуть у березні. Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом.

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