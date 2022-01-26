"Я не часто ділюся, але цього разу відчув, що мені це потрібно. Протягом останніх 4 років я страждав від хронічного болю в гомілках обох ніг, переважно в литках. Це супроводжувалося частими судомами, онімінням, поколюванням і печінням.

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Біль з’являвся переважно під час матчів, але був непостійним. За останні 4 роки я проходив обстеження у різних лікарів і фізіотерапевтів, здавав багато аналізів, із суперечливими результатами і без чіткого діагнозу. Я витратив деякий час на вивчення цих симптомів і потенційного діагнозу, але без чіткої відповіді. Мені довелося налаштуватися і навчитися грати з болем.

Сьогодні я радий сказати, що мою проблему нарешті діагностовано. Я негайно вилетів і пройшов невелику процедуру в США, щоб вирішити цю проблему, в одному з найкращих у світі центрів, що займаються цією процедурою. Тільки близькі люди та мої лікарі знали, скільки я страждав і з чим маю справу. Я щасливий залишити це позаду, і незабаром повернуся на поле, щоб робити те, що я люблю найбільше. Без болю (компартмент-синдром)", – написав Соломон в Instagram.

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