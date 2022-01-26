"Тільки близькі люди та лікарі знали, скільки я страждав": Соломон – про пекельну травму, яка переслідувала його 4 роки
Хавбек Шахтаря Манор Соломон упродовж тривалого періоду приховував складну травму, яка заважала йому показувати свій максимум.
"Я не часто ділюся, але цього разу відчув, що мені це потрібно. Протягом останніх 4 років я страждав від хронічного болю в гомілках обох ніг, переважно в литках. Це супроводжувалося частими судомами, онімінням, поколюванням і печінням.
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Біль з’являвся переважно під час матчів, але був непостійним. За останні 4 роки я проходив обстеження у різних лікарів і фізіотерапевтів, здавав багато аналізів, із суперечливими результатами і без чіткого діагнозу. Я витратив деякий час на вивчення цих симптомів і потенційного діагнозу, але без чіткої відповіді. Мені довелося налаштуватися і навчитися грати з болем.
Сьогодні я радий сказати, що мою проблему нарешті діагностовано. Я негайно вилетів і пройшов невелику процедуру в США, щоб вирішити цю проблему, в одному з найкращих у світі центрів, що займаються цією процедурою. Тільки близькі люди та мої лікарі знали, скільки я страждав і з чим маю справу. Я щасливий залишити це позаду, і незабаром повернуся на поле, щоб робити те, що я люблю найбільше. Без болю (компартмент-синдром)", – написав Соломон в Instagram.
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