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Тілеманс став повноцінним гравцем Лестера – рекордний трансфер клубу

8 липня 20:30 3161 Читать на русском
Тілеманс став повноцінним гравцем Лестера – рекордний трансфер клубу
Юрі Тілеманс / Фото ФК Лестер

Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс продовжить захищати кольори "лисиць".

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер хавбека Монако Юрі Тілеманса.

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22-річний бельгієць виступав за Лестер на правах оренди. Термін дії нової угоди між гравцем та клубом – 4 роки.

За інформацією ЗМІ, Монако отримав за свого півзахисника 40 млн фунтів, що є рекордною сумою трансферу в історії Лестера.

В АПЛ Тілеманс провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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