"Ти зводиш мене з розуму". Нереальна красуня допомогла екс-зірці Шахтаря пережити розлучення

Наталія Фелікс – сексапільна бразильська модель і нова пасія вінгера Ювентуса Дугласа Кости.

Екс-зірка Шахтаря, а нині гравець Ювентуса Дуглас Коста залікував душевні рани. Про цю чудову подію футболіст повідомив у соціальній мережі Інстаграм, куди опублікував спільне фото з пишногрудою Наталією Фелікс.

Нещодавно бразилець пережив розлучення з дружиною Луїзою Рамос, від шлюбу у нього залишилася донька.

Цікаво зауважити, що Наталії також приписували роман з Неймаром, однак відразу після появи цієї інформації зірка ПСЖ спростував ці чутки.

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Публікації супермоделі зводять з розуму підписників в соцмережах, про що вони не соромляться писати у коментарях. "Футбол 24" пропонує вашій увазі найгарячіші фото пікантної красуні.

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