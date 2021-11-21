"Ти змусив нас пишатись": Невілл – про звільнення Сульшера з Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ Гаррі Невілл одним із перших відреагував на відставку Уле Гуннара Сульшера з посади головного тренера.
"Дякую, Уле. Ти змусив нас пишатися. Останні два місяці були важкими, але перед цим ти повернув у клуб трішки душі", – написав Невілл у Twitter.
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Сульшера звільнили після ганебної поразки від Уотфорда (1:4). Загалом в поточній кампанії справи МЮ йшли не дуже: 7 сходинка, 17 очок і лише одна перемога в останніх семи турах.
Загалом Уле Гуннар провів на чолі команди 149 поєдинків – 78 перемог, 33 нічиї та 38 поразок. Його найвищими досягненнями були друге місце АПЛ і програний Вільяреалу фінал Ліги Європи 2020/21.
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