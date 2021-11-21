"Дякую, Уле. Ти змусив нас пишатися. Останні два місяці були важкими, але перед цим ти повернув у клуб трішки душі", – написав Невілл у Twitter.

Манчестер Юнайтед офіційно звільнив Сульшера – Каррік став тимчасовим тренером

Сульшера звільнили після ганебної поразки від Уотфорда (1:4). Загалом в поточній кампанії справи МЮ йшли не дуже: 7 сходинка, 17 очок і лише одна перемога в останніх семи турах.

Загалом Уле Гуннар провів на чолі команди 149 поєдинків – 78 перемог, 33 нічиї та 38 поразок. Його найвищими досягненнями були друге місце АПЛ і програний Вільяреалу фінал Ліги Європи 2020/21.

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