"Ти злодій, який вкрав у нас два чемпіонства", – тренер Порту отримав дискваліфікацію за образу арбітра
11:36 - Читать на русском
Наставник Порту Сержіу Консейсау не допоможе своїй команді у найближчих матчах.
Сержіу Консейсау дискваліфікували на три тижні за слова у бік рефері після поєдинку чемпіонату Португалії проти Морейренсе (1:1), повідомляє A Bola.
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"Ти слабка і погана людина, ти вкрав у нас два чемпіонства. Ти злодій", – заявив фахівець арбітру.
Після 29-ти турів португальської першості Порту розташувався на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Спортінга на 6 залікових балів.
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