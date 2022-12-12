"Ти здурів?": Неймар наїхав на гравця збірної Бразилії, який не забив пенальті Хорватії, оприлюднивши їхню переписку
Нападник збірної Бразилії Неймар не налаштований шукати конкретного винуватця у вильоту з ЧС-2022, хоча Родріго був готовий взяти провину на себе.
Родріго: Дякую тобі від щирого серця, мій кумире! Вибач за те, що відклав і твою мрію також, я сподіваюся, що ти продовжиш грати за збірну, і ми зможемо перемогти разом! Дякую тобі за любов, ми завжди разом!
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Неймар: Вибачення… Це вже ні. Ти здурів? Промахуються лише ті, хто все робить правильно, а ти – майстер. Я тебе потім навчу, як їх бити. Ми разом. Бережи себе.
Родріго: Мені є над чим працювати.
Нагадаємо, вінгер Реала був першим гравцем збірної Бразилії, які били пенальті у чвертьфіналі ЧС-2022. Родріго не зумів переграти Ліваковіча, також не забив Маркіньйос, а от хорвати були точними і пробилися у півфінал.
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