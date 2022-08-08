Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд добре пам'ятає, хто був його найбільшим ворогом на футбольному полі.

Для юного покоління уболівальників вже не настільки очевидно, яким серйозним було протистояння Ман Юнайтед та Ліверпуля. Однак Ріо Фердінанд про таке не забуває.

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Днями легендарний англієць роздавав автографи дітлахам, і один хлопчик попросив Ріо розписатися на футболці Ліверпуля. Звісно, Фердінанд цього не зробив. Його відповідь фану більш ніж красномовна: "Ти збожеволів?".

Судячи з реакції хлопчика, він не задумував це як якийсь пранк. Юний фан зовсім не зрозумів такої категоричної відмови. Схоже, йому варто трохи вивчити історію клубу, за який він уболіває.

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