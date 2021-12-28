"Я зустрів його в офісі перед грою з Хоффенхаймом. Він якраз пакував валізи. "Ти збираєшся в Реал чи Барселону?", – запитав я. Він відповів: "У Хоффенхайм, Олівере, у Хоффенхайм". Юліан мав на увазі нашу виїзну гру.

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Ми спокійно ставимось до всього. У нього довгостроковий контракт з РБ Лейпциг, він почувається добре, він успішний та досі хоче досягти висот з нами. Юліан та РБ підходять один одному. Ми досить впевнені, щоб сказати, що нам є що запропонувати цьому великому тренеру: команда, ідеальні умови для тренувань, гармонія в клубі", – сказав Мінцлафф в інтерв'ю Sport Buzzer.

Зауважимо, Нагельсманн очолює німецький клуб з літа 2019-го, а його контракт чинний до 2023 року. Після 13-ти турів Бундесліги Лейпциг розташувався третім, лише на 2 пункти відстаючи від лідера (Баварії). В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ протистоятиме Ліверпулю.

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