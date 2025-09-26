Колишня дружина Вітора Роке оприлюднила аудіо, в якому гравець називав свою матір повією. Ці слова були вимовлені в період, коли Роке виступав за Бетіс на правах оренди. Таким чином колишня дружина гравця Даяна Лінс хотіла довести, що форвард погано ставиться до своїх близьких.

Зірці Реала загрожує понад 2 роки ув'язнення – суд розпочав процес проти гравця, він має внести заставу

Роке був незадоволений претензіями матері щодо того, що він часто не ночував вдома і не присвячує в це своїх близьких. "Ти зарозуміла шльондра. Іди зі своїми подругами, сучими дочками. Корислива", – відповів Роке своїй матері на черговий докір.

Після оприлюднення розмов батьки форварда подали до суду на колишню невістку за те, що вона без дозволу передала журналістам аудіозаписи.

Після того, як скандальна інформація була оприлюднена, Роке вийшов на матч із Сан-Паулу з напульсником, на якому красувався напис: "Я люблю тебе, мамо". Після матчу він виклав сторіс зі словами: "Я люблю тебе, мамо! Дякую тобі за все".