"Не знаю, яка думка у багатьох щодо чемпіонату Польщі, але я вважаю, що він буде у топ-6 ліг Європи.

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Припустимо, угорська ліга теж непогана, це не нижче цього рівня точно. Зрозуміло – Англія, Іспанія та Італія, а наступною вже після цих країн йде Польща, ну правда. До речі, десь на рівні Бельгії", – сказав Коноплянка на YouTube-каналі Влади Седан.

На таку думку українця відреагували у Польщі. Зокрема, авторитетний футбольний портал Meczyki.pl прокоментував висловлювання Євгена фразою: "Цікаві слова", в той час як Footroll покепкував з футболіста, перепитавши: "Ти впевнений?".

Нагадаємо, у поточному сезоні Євген провів за Краковію 13 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. В чемпіонаті Польщі він виступає з лютого 2022 року.

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