"Ми разом вже більше року, маю на увазі з тих пір, як ти вкрала моє серце. Після того як ми побачилися вдруге, я сказав тобі, що ти будеш моєю дружиною на все життя.

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Я не можу жити без тебе зараз, навіть коли ти поруч, я сумую за тобою! Ти думаєш, я був божевільним, коли попросив твоєї руки всього через 3 місяці після нашої зустрічі... Я бажаю всім чоловікам любити своїх жінок так, як я люблю тебе", – написав Евра в Instagram.

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