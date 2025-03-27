Півзахисник збірної Аргентини та Челсі Енцо Фернандес не стримався під час матчу з Бразилією у кваліфікації ЧС-2026.

"Альбіселесте" здобули перемогу над "селесао" з рахунком 4:1 у кваліфікації ЧС-2026. Зустріч між командами супроводжувалася низкою сутичок.

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Наприкінці матчу у півзахисника збірної Аргентини Енцо Фернандеса виник конфлікт із захисником "пентакампеонів" Лео Ортісом.

"Ти віслюк, довбаний віслюк. Ти віслюк і ніколи не перестанеш бути віслюком, сучий син. Ідіот", – прокричав Фернандес.

Нагадаємо, Аргентина достроково здобула путівку на ЧС-2026, а ось Бразилії доведеться ще боротися за потрапляння на турнір. До слова, Енцо Фернандес разом з Михайлом Мудриком виступає за Челсі.

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