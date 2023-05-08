Дані Алвес перебуває у в'язниці Brians 2 після того, як у грудні минулого року він здійснив у нічному клубі ймовірний акт зґвалтування. Журналісти програми Fiesta на радіо Marca поспілкувалися з співкамерником Алвеса, який розповів подробиці про повсякденне життя футболіста в каталонській в'язниці.

Дані Алвес дав свідчення щодо справи про зґвалтування: "Я лише повівся на наше спільне бажання"

Згідно з джерелом, Алвесу щодня доводиться вислуховувати безліч образ. "Ти ґвалтівник! Пед*к!", – кричать на його адресу інші ув'язнені під час обідів.

Бразильцю некомфортно перебувати в таких умовах, і це позначилося на його зовнішньому вигляді. Алвес сильно схуд, виглядає виснаженим і сумним. Водночас у екс-гравця збірної Бразилії є певні привілеї. У нього є можливість дивитися телевізор і грати футбольні матчі з ув'язненими з іншого корпусу.

Дані Алвес є найтитулованішим гравцем світу. За свою кар'єру він виграв 46 трофеїв.

Інтим із дружиною одноклубника і шок від легенди Манчестер Юнайтед: найвідоміші секс-скандали в історії футболу