Фелікс провалив матч із Наполі і він став уже не першим провальним у його міланській кар'єрі. У перерві матчу з Наполі (1:2) Кайл Вокер дозволив собі вичитати португальця: "Грай у пас, ти тут не Мессі", – вимовив він на адресу Фелікса.

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Дісталося Жоау і від телевізійного експерта Антоніо Кассано. "Я і справді зачарований Феліксом. Я чекав, коли він розквітне, і мені вже трохи набридло чекати. Його перші матчі були хороші, після цього він став невидимим", – сказав Кассано на YouTube-каналі Viva El Futbol.

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