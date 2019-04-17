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"Ти просто вогонь". Чарівна дівчина майбутньої зірки Динамо та збірної України розриває соцмережі – гарячі фото

12:30 6656 Читать на русском
"Ти просто вогонь". Чарівна дівчина майбутньої зірки Динамо та збірної України розриває соцмережі – гарячі фото
Марія

21-річний український хавбек Богдан Лєднєв став головним героєм матчу 1/4 фіналу Кубка України Львів – Зоря.

 
Богдан Лєднєв 48’
48’ Богдан Лєднєв

Півзахисник Динамо, який на правах оренди виступає у Зорі, відзначився шедевральним голом у ворота Львова та вивів луганський клуб до півфіналу Кубка України.

Ефектний гол Лєднєва зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Зоря

На трибунах молодого хавбека підтримує його спокуслива дівчина Марія. Дівчина займається пошиттям і художнім розписом одягу у власному ательє.

До вашої уваги найпікантніші фото Марії з її сторінки у соціальній мережі Інстаграм.

Сексапільна дівчина зірки Динамо купається повністю оголеною – гаряче фото

Теги
Збірна України Дівчата футболістів Дівчина дня Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Кубок України 2018/19 Львів - Зоря Динамо Динамо Зоря Зоря
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