"Ти просто вогонь". Чарівна дівчина майбутньої зірки Динамо та збірної України розриває соцмережі – гарячі фото

21-річний український хавбек Богдан Лєднєв став головним героєм матчу 1/4 фіналу Кубка України Львів – Зоря.

Півзахисник Динамо, який на правах оренди виступає у Зорі, відзначився шедевральним голом у ворота Львова та вивів луганський клуб до півфіналу Кубка України.

Ефектний гол Лєднєва зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Зоря

На трибунах молодого хавбека підтримує його спокуслива дівчина Марія. Дівчина займається пошиттям і художнім розписом одягу у власному ательє.

До вашої уваги найпікантніші фото Марії з її сторінки у соціальній мережі Інстаграм.

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