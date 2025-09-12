"Ти приймаєш кокаїн, викурюєш косяк – і отримуєш шість місяців. А я отримав два роки за сироп від кашлю свого сина. Хто це може зрозуміти? Але я отримав цей вирок і досі тут, тримаюся. Так, я був дуже злий, справді лютий.

Чемпіон світу відверто розповів про допінг-скандал – екс-зірку УПЛ дискваліфікували на два роки

Спочатку не міг дивитися футбол, вимикав телевізор. Для мене футбол був мертвий. Я ізолювався і почав працювати з психологом, бо це був цикл, із якого я не міг вийти", – цитує Гомеса GOAL.

Аргентинець зізнався, що найважче було одразу після тріумфу на чемпіонаті світу: "Перші кілька місяців були важкими, бо я не розумів, чому це відбувається зі мною на піку кар’єри, після перемоги на чемпіонаті світу. Але життя іноді підносить такі удари. Це тримало мене – чому вони хочуть змусити мене завершити кар’єру, якщо я цього не хочу і не настав мій час? Чому двоє-троє людей у костюмах, які ніколи не грали у футбол, мають вирішувати, коли я маю піти?"

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Гомес отримав позитивний тест на тербуталін – заборонену речовину з групи бета-2-агоністів, схожу на сальбутамол. Він пояснив, що прийняв сироп від кашлю, призначений його дитині. Після цього Севілья розірвала контракт із гравцем, і він ненадовго опинився в Монці, а згодом приєднався до клубу Серії B Падова.

Дискваліфікація закінчується 18 жовтня. Цю дату Папу Гомес називає своїм "новим дебютом". У складі Падови він хоче відновити кар’єру і довести, що навіть після тяжких випробувань можна знайти новий сенс і повернути любов до гри.

"Мені соромно, що я румун!": фанати Роми довели Ківу до блювоти – він пішов до психолога, а потім виграв з Інтером требл