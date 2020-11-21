"Підсумок міг бути кращим. Ми грали в тому ж стилі, що впродовж усього сезону. У ситуації з першим голом ми захищалися не найкращим чином.

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Потім вони почали оборонятися глибоко, вшістьох, і нам було нелегко. Нам не вдалося забити, хоч ми мали моменти, а вони всього кілька разів втекли в контратаки – і ми програли. Ми знали, що не можна пропускати першими, до матчу. У нас було більше шансів, але ми програли. Команди Моурінью діють саме так: ти помиляєшся – і тебе карають у контратаці. Ми добре грали в позиційний футбол, але дії в штрафних майданчиках важливіші – там ми не були найкращими", – цитує Гвардіолу BBC Sport.

Нагадаємо, що "шпори" переграли Манчестер Сіті завдяки голам Сон Хин Міна та Джованні Ло Чельсо.

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