"Ти помиляєшся – тебе карають": Гвардіола коротко описав футбол Моурінью
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своїх підопічних від лондонського Тоттенхема (0:2) в рамках 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.
"Підсумок міг бути кращим. Ми грали в тому ж стилі, що впродовж усього сезону. У ситуації з першим голом ми захищалися не найкращим чином.
Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Потім вони почали оборонятися глибоко, вшістьох, і нам було нелегко. Нам не вдалося забити, хоч ми мали моменти, а вони всього кілька разів втекли в контратаки – і ми програли. Ми знали, що не можна пропускати першими, до матчу. У нас було більше шансів, але ми програли. Команди Моурінью діють саме так: ти помиляєшся – і тебе карають у контратаці. Ми добре грали в позиційний футбол, але дії в штрафних майданчиках важливіші – там ми не були найкращими", – цитує Гвардіолу BBC Sport.
Нагадаємо, що "шпори" переграли Манчестер Сіті завдяки голам Сон Хин Міна та Джованні Ло Чельсо.
Тоттенхем переміг Манчестер Сіті та очолив АПЛ – фірмовий "автобус" Моурінью зупинив беззубу атаку Гвардіоли