"Ти один з найкращих легіонерів в історії Барселони", – Стоїчков закликав Коутінью не думати про відхід в інший клуб

Колишній форвард Барселони Христо Стоїчков написав відкритого листа півзахиснику каталонців Філіппе Коутінью.

"Я пишу це, щоб надіслати тобі мою найбільшу підтримку і розуміння в цей важкий момент. Не забувай, що є багато гравців, які хотіли б опинитися на твоєму місці – забити два важливі голи Севільї в Кубку Іспанії, щоб Мессі попросив їх виконати пенальті.

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До клубу не так-то й легко адаптуватися, і мої перші місяці були важкими, і, як і ти, я відчував труднощі, але я знаю, що у тебе є все, щоб подолати це. Ти один з найкращих легіонерів в історії Барселони, і у тебе є все, щоб продовжувати прогресувати.

Будь ласка, навіть не думай про перехід в інший клуб, про що я прочитав в пресі, тому що іншого такого клубу, як наш, немає – це більше, ніж клуб. Краще грати з футболістами рівня Мессі, Суареса", – написав Стоїчков у листі, опублікованому El Mundo Deportivo.

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26-річний Коутинью був придбаний Барселоною в січні 2018 року у Ліверпуля за 135 млн євро. Відтоді бразилець провів за "синьо-гранатових" 53 матчі, в яких забив 18 м'ячів і віддав 11 результативних передач.