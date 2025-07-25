Колишній захисник Інтера і збірної Італії Даніло Д'Амброзіо спростував інформацію інсайдера Ніколо Скіри про те, що він завершує ігрову кар'єру.

У четвер, 24 липня, Скіра на своїй сторінці в Твіттері опублікував пост, в якому повідомив, що Д'Амброзіо вирішив завершити кар'єру в 36 років. Сам Даніло на своїй сторінці в Instagram оприлюднив сторіс, в якій відповів інсайдеру.

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"Не знаю, хто міг надати тобі цю інформацію, але про моє майбутнє ти точно нічого не знаєш", – написав Д'Амброзіо.

Цього літа Даніло Д'Амброзіо покинув Монцу на правах вільного агента після двох сезонів у клубі. У попередній кампанії італієць провів 22 матчі та відзначився 1 асистом.

Раніше Д'Амброзіо десять років провів у Інтері і виграв з ним Скудетто 2021-го.