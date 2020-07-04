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"Ти не побачив, а команда залишилась без очок": півзахисник Львова розкритикував роботу арбітра у матчі проти Ворскли

4 липня 13:41 - Читать на русском
"Ти не побачив, а команда залишилась без очок": півзахисник Львова розкритикував роботу арбітра у матчі проти Ворскли
Ярослав Богунов (праворуч) у матчі проти Ворскли / ФК Львів

Півзахисник Львова Ярослав Богунов обурений непослідовними діями українським суддів у матчах проти його команди.

55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
 
Артем Челядін 8’
Данило Кравчук 89’
8’ Артем Челядін
55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
89’ Данило Кравчук

"Я просто не розумію, як трактують епізоди. Я дивлюся матчі чемпіонатів Англії та Іспанії, там будь-яка рука – пенальті. У нас цього не ставлять. Якось по-різному судді трактують. Нехай це буде на їхній совісті.

Львів — Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Він після матчу говорить: "Я не побачив". А мені від цього що? Ти не побачив, а команда залишилася без очок. Ми поїхали додому, нам накидали повну торбу, а ти не побачив. Ось і весь футбол.

Рука була, я бачив. Її ж нікуди не прибереш. Коли ми грали з Зорею, наш гравець котився і м'яч потрапив йому в руку. Він же не міг прибрати її нікуди. Так і тут: людина котилась, а м'яч потрапив їй у руку. Подвійні стандарти", – цитує Богунова канал "Футбол".

Нагадаємо, за рахунку 2:2 вже у доданий час м'яч влучив у руку захиснику полтавців у штрафному майданчику гостей, однак арбітр матчу Юрій Іванов проігнорував даний епізод, який міг кардинально змінити гру і кінцевий результат.

Ворскла молодіжним складом розписала бойову нічию в ефектному матчі зі Львовом

blog_ava
Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу
4 липня
12856
Теги
УПЛ Ворскла Ворскла Арбітри Ярослав Ярослав Богунов Львів - Ворскла
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