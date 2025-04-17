"Ти не можеш казати, що хочеш грати попереду Погба": МЮ продав найвідданішого гравця – він уже б'є рекорди за інший клуб
Півзахисник Наполі Скотт Мактомінай став одним із відкриттів сезону Серії А. Футбол 24 розповідає про успіх шотландця, якого не цінував Манчестер Юнайтед.
Скотт Мактомінай ніби мав два обличчя або брата-близнюка. Один, менш талановитий, грав за Манчестер Юнайтед, а інший – сяяв у національній збірній, де регулярно забивав голи, важливі голи. У МЮ результативність шотландця не була високою. Лише минулого сезону він здійснив прорив – 10 м'ячів і три асисти у всіх турнірах за 43 матчі. До цього було 19 голів та 5 передач за 214 поєдинків.
Можливо, в Манчестері не повірили, що таким Мактомінай може бути на дистанції. Після цього проривного сезону Скотта продали в Наполі. Уже під керівництвом Антоніо Конте він продемонстрував, що це не був випадковий спалах. Дубль у ворота Емполі в рамках 32 туру Серії А допоміг шотландцю встановити новий особистий рекорд результативності в топ-чемпіонатах – 8 голів за сезон.
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Чому ж стільки років не йшло в Манчестер Юнайтед? Сам Мактомінай вважає, що причина в неправильному використанні його вмінь на футбольному полі: "Коли я потрапив у першу команду, я отримав неправильний профіль, позицію, де я грав. Це не була вина жодного тренера. Моїми сильними сторонами завжди було йти до штрафного, забивати голи, бути там проблемою. Але мене використовували як номер 6 або як центрального захисника, і це ніколи не було моєю грою".
Помітили ж, як Скотт ніби й критикує, але відразу ж знімає провину з тих, хто мав би відповідати за рішення, як його використовувати на полі. Просто він справді дуже любить МЮ, дуже хотів там грати. Тож, коли випав шанс, він мовчки у нього вгризався. Знаєте, оце класичне – буду грати там, де скаже тренер.
"Коли ти граєш за Манчестер Юнайтед і тобі 20 років, ти не можеш постукати в двері менеджера і сказати, що очікуєш грати під номером 8 попереду Поля Погба. Це нереально! Ти повинен знати своє місце і робити те, про що тебе просять. В останні кілька сезонів я почав трохи більше заходити в штрафний, щоб забивати більше голів, а минулий рік був моїм найкращим", – вважає Мактомінай.
Ви можете сказати – окей, це може бути виправдання на старті кар'єри, але ж шотландець грав у МЮ багато років, чому ж не наважився заявити про себе? Частково правда, так. Однак тут варто повернутися до його любові до манкуніанців. Скотт – той надзвичайно рідкісний тип футболіста, для якого рідний клуб завжди на першому місці. Ось це олдскульне ставлення і зіграло проти нього, ніхто не оцінив.
"Мій менталітет був таким, що я завжди був поруч, готовий працювати, готовий скористатися можливістю. Я завжди хотів довести свою цінність, показати, що можу грати в будь-яку гру. Це не те (ставлення тренерів – прим.), що впливає на мене. Ви можете лише контролювати те, що робите", – зізнавався Мактомінай.
Втім, Манчестеру це було непотрібно. Там були дуже щасливі заробити 30 мільйонів євро, знехтувавши лояльністю та жертовністю гравця. Шотландець легко погодився перебратися в Італію. По-перше, вистачило розмови з Конте, який детально описав місце Мактоміная в проєкті Наполі. По-друге, бо завжди мріяв вивчити мову й познайомитися з культурою, особливо з кухнею (зізнається, що лише на Апеннінах зрозумів, якими смачними можуть бути помідори).
Ну і футбол, звісно. Скотт же не на канікули приїхав, а на роботу, яку наразі виконує дуже добре. Ба більше, він не вважає перехід до Серії А кроком назад чи відмовою від амбіцій: "Люди мають бути обережними, коли кажуть, що Італія чи Іспанія не на одному рівні з АПЛ. У фізичному і тактичному плані я провів тут, в Серії А, одні зі своїх найважчих матчів".
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Для Наполі Мактомінай швидко став незамінним гравцем. Він був однією з основних причин, чому Антоніо Конте відмовився від своєї улюбленої гри з трьома центрбеками. Просто шотландець бездоганно виконує функції другого нападника, при цьому номінально граючи у півзахисті. Вміння Скотта рухати м'яч і розпоряджатися моментами в чужому штрафному стали важливою зброєю претендента на Скудетто. Більше за нього забив лише Лукаку, і то не набагато.