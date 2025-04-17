Скотт Мактомінай ніби мав два обличчя або брата-близнюка. Один, менш талановитий, грав за Манчестер Юнайтед, а інший – сяяв у національній збірній, де регулярно забивав голи, важливі голи. У МЮ результативність шотландця не була високою. Лише минулого сезону він здійснив прорив – 10 м'ячів і три асисти у всіх турнірах за 43 матчі. До цього було 19 голів та 5 передач за 214 поєдинків.

Можливо, в Манчестері не повірили, що таким Мактомінай може бути на дистанції. Після цього проривного сезону Скотта продали в Наполі. Уже під керівництвом Антоніо Конте він продемонстрував, що це не був випадковий спалах. Дубль у ворота Емполі в рамках 32 туру Серії А допоміг шотландцю встановити новий особистий рекорд результативності в топ-чемпіонатах – 8 голів за сезон.

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Чому ж стільки років не йшло в Манчестер Юнайтед? Сам Мактомінай вважає, що причина в неправильному використанні його вмінь на футбольному полі: "Коли я потрапив у першу команду, я отримав неправильний профіль, позицію, де я грав. Це не була вина жодного тренера. Моїми сильними сторонами завжди було йти до штрафного, забивати голи, бути там проблемою. Але мене використовували як номер 6 або як центрального захисника, і це ніколи не було моєю грою".

Помітили ж, як Скотт ніби й критикує, але відразу ж знімає провину з тих, хто мав би відповідати за рішення, як його використовувати на полі. Просто він справді дуже любить МЮ, дуже хотів там грати. Тож, коли випав шанс, він мовчки у нього вгризався. Знаєте, оце класичне – буду грати там, де скаже тренер.

"Коли ти граєш за Манчестер Юнайтед і тобі 20 років, ти не можеш постукати в двері менеджера і сказати, що очікуєш грати під номером 8 попереду Поля Погба. Це нереально! Ти повинен знати своє місце і робити те, про що тебе просять. В останні кілька сезонів я почав трохи більше заходити в штрафний, щоб забивати більше голів, а минулий рік був моїм найкращим", – вважає Мактомінай.

Ви можете сказати – окей, це може бути виправдання на старті кар'єри, але ж шотландець грав у МЮ багато років, чому ж не наважився заявити про себе? Частково правда, так. Однак тут варто повернутися до його любові до манкуніанців. Скотт – той надзвичайно рідкісний тип футболіста, для якого рідний клуб завжди на першому місці. Ось це олдскульне ставлення і зіграло проти нього, ніхто не оцінив.

"Мій менталітет був таким, що я завжди був поруч, готовий працювати, готовий скористатися можливістю. Я завжди хотів довести свою цінність, показати, що можу грати в будь-яку гру. Це не те (ставлення тренерів – прим.), що впливає на мене. Ви можете лише контролювати те, що робите", – зізнавався Мактомінай.

Втім, Манчестеру це було непотрібно. Там були дуже щасливі заробити 30 мільйонів євро, знехтувавши лояльністю та жертовністю гравця. Шотландець легко погодився перебратися в Італію. По-перше, вистачило розмови з Конте, який детально описав місце Мактоміная в проєкті Наполі. По-друге, бо завжди мріяв вивчити мову й познайомитися з культурою, особливо з кухнею (зізнається, що лише на Апеннінах зрозумів, якими смачними можуть бути помідори).

Ну і футбол, звісно. Скотт же не на канікули приїхав, а на роботу, яку наразі виконує дуже добре. Ба більше, він не вважає перехід до Серії А кроком назад чи відмовою від амбіцій: "Люди мають бути обережними, коли кажуть, що Італія чи Іспанія не на одному рівні з АПЛ. У фізичному і тактичному плані я провів тут, в Серії А, одні зі своїх найважчих матчів".

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Для Наполі Мактомінай швидко став незамінним гравцем. Він був однією з основних причин, чому Антоніо Конте відмовився від своєї улюбленої гри з трьома центрбеками. Просто шотландець бездоганно виконує функції другого нападника, при цьому номінально граючи у півзахисті. Вміння Скотта рухати м'яч і розпоряджатися моментами в чужому штрафному стали важливою зброєю претендента на Скудетто. Більше за нього забив лише Лукаку, і то не набагато.