Прес-служба Десни вступила в перепалку з журналістом Олегом Ящуком, який на своїй сторінці в Instagram опублікував інформацію щодо можливого зняття чернігівського клубу з УПЛ.

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Під постом Ящука представники Десни написали: "Відповідно до інсайда Ящука, ми і атестат на участь у новому сезоні не отримали. Ми хочемо, щоб клуб існував і розвивався. Ти ж, Олеже, хочеш лише лайків і згадок в пресі. Навіть нам в коментарях збрехав".

Журналіст відреагував на це наступними словами: "Відносно атестата, його не повинні були отримати ні Десна, ні Олімпік, ні Інгулець. Вирішили в кабінетах по старій дружбі. Буду радий, якщо за 3-4 дні все вирішиться, і клуб буде далі існувати. А по факту – написано вище".

Нагадаємо, раніше Ящук повідомляв, що Десна та Олімпік не виступатимуть в еліті наступного сезону через серйозні фінансові труднощі.

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