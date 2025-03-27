Ігор Турдор очолив туринців після відходу Тьяго Мотти. Хорват розповів про розмову з екс-захисником Юве та чемпіоном світу-1998 у складі збірної Франції Ліліаном Тюрамом. Син легенди, Хефрен Тюрам, наразі виступає за "Стару Сеньйору".

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"Я також мав телефонну розмову із Ліліаном Тюрамом, і він сказав мені: "Якщо мій син Хефрен зробить щось не так, ти можеш дати йому ляпаса"", – цитує Тудора RMC Sport.

Нагадаємо, Хефрен приєднався до Ювентуса влітку 2024 року, перейшовши з Ніцци. Загалом, Тюрам відіграв у складі туринців у 39 матчах, в яких забив чотири голи та віддав чотири асисти.

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