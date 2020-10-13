Джорджина вирішила підтримати свого коханого, у якого виявили коронавірус, та зателефонувала йому.

Роналду підхопив коронавірус – зірка Ювентуса ризикує не зіграти з Динамо у Лізі чемпіонів

Фото з розмови дівчина вирішила запостити у сторіз свого Instagram. "Ти моє натхнення", – ніжно підписала Джорджина цю фотографію.

Зауважимо, Роналду інфікувався сумнозвісним коронавірусом. Португалець точно пропустить поєдинок Ліги націй проти Швеції. Також під питання і участь Кріштіану в першому матчі ЛЧ цього сезону проти Динамо.

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