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"Ти ледачий, якщо не змінишся – не станеш найкращим": чому можливий перехід Ігуаїна в Челсі – найкращий для форварда

15:06 644 Читать на русском
"Ти ледачий, якщо не змінишся – не станеш найкращим": чому можливий перехід Ігуаїна в Челсі – найкращий для форварда
Гонсало Ігуаїн та Мауріціо Саррі / фото із соцмереж

Перехід Кріштіану Роналду з Реала в Ювентус, цілком ймовірно, змусить зірку туринців Гонсало Ігуаїна задуматись про відхід з клубу. "Футбол 24" доводить, чому для аргентинського нападника найкращим варіантом продовження кар'єри буде перехід в Челсі.

Гонсало Ігуаїн у 2016 році став найдорожчим гравцем не лише Ювентуса, а й всього італійського футболу. За перехід аргентинського нападника з Наполі туринці змушені були викласти близько 90 млн євро. Лише через 2 роки ця неймовірна сума була перевершена – з Реала в Італію переїхав Кріштіану Роналду.

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Очевидно, що португалець матиме гарантоване місце у стартовому складі Ювентуса, чого тепер не скажеш про 30-річного Ігуаїна. За чутками, чемпіон Італії готовий попрощатись з форвардом за умови отримання належної компенсації – серед претендентів вже називають Челсі та Мілан.

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"Футбол 24" розповідає, чому найкращим варіантом розвитку подій буде підписання контракту саме з англійським клубом.

1. Возз'єднання з Мауріціо Саррі

59-річний Саррі нещодавно очолив лондонський Челсі, замінивши на цій посаді свого співвітчизника Антоніо Конте, який провалив сезон 2017/18, не кваліфікувавшись в Лігу чемпіонів.

Саме під керівництвом Саррі Ігуаїн демонстрував найкращий футбол у кар'єрі. Саррі та Піпіта працювали разом лише сезон 2015/16, проте саме тоді Ігуаїн зумів повторити неймовірний рекорд результативності, який тримався 66 років. В активі аргентинця одразу 36 голів в чемпіонаті Італії.

Однією з головних причин такої неймовірної результативності Ігуаїна став саме Саррі. У двох попередніх сезонах під керівництвом Рафаеля Бенітеса в активі Піпіти 17 та 18 голів відповідно, тоді як після приходу Саррі аргентинець за один чемпіонат забив більше, ніж за два попередні разом узяті.

В чому секрет? Невдовзі після свого призначення в Наполі, в одні з перших днів роботи з командою Саррі назвав Ігуаїна лінивим. "Ти ледачий. Якщо ти не зміниш свого ставлення до роботи, ти ніколи не станеш найкращим центрфорвардом світу", – заявив тоді алленаторе. Результат не забарився чекати – Ігуаїн став займатись за спеціальною програмою, схуднувши на 4 кілограми та, відповідно, додавши у мобільності та, як виявилось згодом, і результативності.

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Висновок – Саррі як ніхто знає найкращі можливості Ігуаїна, а також неабияк вміє мотивувати нападника, тому потенційний перехід Гонсало у Лондон буде плюсом як для Челсі, так і для самого аргентинця. Сам алленаторе практично напевне не проти знову попрацювати зі своїм екс-підопічним, а фінансові можливості Челсі цілком дозволяють побачити цей тандем у дії.

2. Стиль гри Челсі та тактична схема

При Антоніо Конте Челсі переважно грав за схемою 4-3-3, у яких найчастіше роль вінгерів виконували Вілліан та Еден Азар, а на вістрі атаки діяв Альваро Мората. Саррі у Наполі віддавав перевагу схожій схемі, на щастя, гравців відповідного класу не бракувало – Інсіньє, Гамшік, Кальєхон, Мертенс.

Швидше за все, і в Лондоні італієць не відмовиться від своєї улюбленої формації. Клас Азара та Вілліана нікуди не подівся, крім того, не забуваємо, що трансферне вікно в Англії відкрите ще більше тижня, тому не варто виключати інших придбань Челсі.

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У сезоні 2017/18 основним форвардом лондонців був Альваро Мората. Іспанець після приходу в команду непогано стартував, проте згодом результативність форварда знизилась практично до нуля. У 2018 році в активі Морати лише 3 голи, а сам форвард навіть не потрапив у заявку Іспанії на ЧС-2018. Не виключено, що Саррі відпустить нападника, у послугах якого вже цікавиться Мілан.

Олів'є Жиру, який перейшов у Челсі взимку, теж далеко не найбільш забивний форвард. Футбольна громадськість досі кепкує з француза за його неймовірний антирекорд на чемпіонаті світу-2018. Форвард не те що не забив жодного м'яча, а навіть не спромігся завдати жодного удару (!!!) в площину воріт суперників за практично 9 годин гри.

Ігуаїн в ролі центрфорварда буде практично ідеальним гравцем для Челсі Мауріціо Саррі. В активі 30-річного аргентинця більше 200 голів в чемпіонатах Англії та Італії, а вік ще цілком дозволить Гонсало провести ще кілька років на високому рівні.

3. Історія

Так, Челсі не завжди вгадував з придбанням форвардів, особливо в еру Романа Абрамовича. Ернан Креспо, Адріан Муту, Фернандо Торрес, та навіть наш Андрій Шевченко – всі вони не залишили надзвичайного сліду на Стемфорд Брідж. Проте варто зазначити, що у цих випадках Челсі підписував футболістів не так через бажання тренерів, як через его власника клубу Романа Абрамовича.

Чимало форвардів, яких хотіли бачити в Челсі саме тренери, змогли залишити про себе приємні спогади в Лондоні та принести клубу чимало трофеїв. Джанфранко Дзола приніс клубу перемогу в Кубку Кубків, Джанлука Віаллі запам'ятався непоганою грою, а Дідьє Дрогба є чи найкращим форвардом в історії Челсі. Саме удар 34-річного на той момент форварда у серії пенальті приніс Челсі єдину в історії клубу перемогу в Лізі чемпіонів.

Вік – не вирок, Ігуаїну лише 30. Той же Роналду у свої 33 ще як мінімум років 5 здатен грати на найвищому рівні. Аргентинець однозначно принесе користь Челсі, якщо всі три сторони – сам гравець та обидва клуби знайдуть компромісний варіант для переходу. В тому, що Гонсало під керівництвом Саррі заграє в Челсі – сумнівів практично жодних, залишилось "лише" опинитись у Лондоні.

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