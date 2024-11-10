"Ти лайно": екс-зірка Барселони зірвався на суддю після вильоту Інтера Маямі з плей-офф МЛС
10 листопада 16:18 - Читать на русском
Захисник Інтер Маямі Жорді Альба не стримав емоції після поразки від Атланти Юнайтед (2:3) у плей-офф МЛС.
Команда, за яку виступає низка зірок Барселони, в завершальному матчі серії плей-офф за вихід у чвертьфінал турніру зазнала прикрої поразки від Атланти Юнайтед.
Інтер Маямі без Кривцова вилетів з плей-офф МЛС від команди росіянина – гол Мессі не врятував від скандального фіаско
Після гри своє розчарування суддівством висловив Жорді Альба. Захисник підбіг до головного арбітра гри та прокричав: "Ти лайно, ти лайно". Про це повідомляє Marca. Екс-гравця Барселони довелося відтягувати від суддівської бригади.
До слова, Атланта Юнайтед зіграє у наступному раунді проти Орландо Сіті.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter