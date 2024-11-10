Захисник Інтер Маямі Жорді Альба не стримав емоції після поразки від Атланти Юнайтед (2:3) у плей-офф МЛС.

Команда, за яку виступає низка зірок Барселони, в завершальному матчі серії плей-офф за вихід у чвертьфінал турніру зазнала прикрої поразки від Атланти Юнайтед.

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Після гри своє розчарування суддівством висловив Жорді Альба. Захисник підбіг до головного арбітра гри та прокричав: "Ти лайно, ти лайно". Про це повідомляє Marca. Екс-гравця Барселони довелося відтягувати від суддівської бригади.

До слова, Атланта Юнайтед зіграє у наступному раунді проти Орландо Сіті.