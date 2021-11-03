Уругвайський півзахисник Динамо Карлос Де Пена після матчу з Барселоною (0:1) поспілкувався зі своїм земляком Рональдом Араухо.

"Сьогодні я програв, але це фото я збережу. Завжди приємно зустрічатися з уругвайцями, тим більше з такими людьми!

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Ти крутий у всіх сенсах, Рональд Араухо! Бажаю тобі завжди всього найкращого!" – написав Де Пена на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, співвітчизникам так і не вдалося зіграти один проти одного: Де Пена покинув поле на 77-й хвилині, а Араухо вийшов на заміну вже на 79-й хвилині.

Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).

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