"Ти крутий у всіх сенсах": Де Пена респектував захиснику Барселони після поразки Динамо
Уругвайський півзахисник Динамо Карлос Де Пена після матчу з Барселоною (0:1) поспілкувався зі своїм земляком Рональдом Араухо.
"Сьогодні я програв, але це фото я збережу. Завжди приємно зустрічатися з уругвайцями, тим більше з такими людьми!
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Ти крутий у всіх сенсах, Рональд Араухо! Бажаю тобі завжди всього найкращого!" – написав Де Пена на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
До слова, співвітчизникам так і не вдалося зіграти один проти одного: Де Пена покинув поле на 77-й хвилині, а Араухо вийшов на заміну вже на 79-й хвилині.
Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).
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