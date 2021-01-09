"Зараз я не можу все детально розповісти. Багато що ще не вирішено. Нас залишать шість гравців. В команді не повинно бути застою, має бути постійний рух. Ті, хто слабші – йдуть, на їхнє місце приходять інші виконавці.

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Не розумію, як на лавці запасних сидить 30-річний футболіст. Краще вже там буде молодий виконавець, у якого є перспектива. Зараз нас поповнив гравець збірної Люксембургу Олів'є Тілль. Раніше він грав в Уфі. Він гравець стартового складу люксембурзької збірної. Георгія Цітаішвілі ми взяли в оренду в Динамо. Поки на півроку.

З Португалії повернувся до нас Луїзао. Ось по ньому є певні питання. Ми повинні уважно оцінити його фізичний стан. Луїзао перебував у Порту, але не мав там ігрової практики протягом півроку. Ми зараз розглядаємо різні питання щодо посилення нашого складу", – заявив Максимов у інтерв'ю SportArena.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі