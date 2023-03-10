Українського фулбека вдруге поспіль визнали найкращим гравцем у команді. За Зінченка проголосували 49% вболівальників Арсенала. Щоб висловити свою вдячність, він записав жартівливе відео, яким поділився в соцмережах.

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"Привіт, друзі. Надіюсь, у вас все добре. Дуже дякую, що вибрали мене знову гравцем місяця. Я знаю, що мої товариші вб'ють мене, тому що вони думають, що люди, які голосували за мене, не розуміються у футболі. Але забудьте про них. Давайте тиснути разом до самого, самого кінця. Вперед, "каноніри", – заявив Зінченко.

(1) new message from your February Player of the Month pic.twitter.com/3ohe7KOEql — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023

Нагадаємо, що в лютому лівий захисник Арсенала провів 5 матчів у складі своєї команди і всі – в основі. Також Зінченко забив свій дебютний гол в АПЛ.

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