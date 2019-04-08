"Ти хочеш отримати дискваліфікацію на 4 матчі?" – Піке розповів, що він сказав на вухо Дієго Кості

Захисник Барселони Жерар Піке розповів, що саме сказав Дієго Кості, намагаючись заспокоїти нападника в матчі Барселона – Атлетіко.

Жерар Піке розповів, що під час матчу він намагався заспокоїти нападника Атлетіко. "Ти хочеш отримати дискваліфікацію на 4 матчі за це?", – поділився Піке в коментарі журналістам, передає Daily Mail.

Барселона – Атлетіко: Дієго Коста був вилучений з поля за лайку на адресу арбітра

Дієго Коста був вилучений в матчі проти Барселони за вигук: "Я с**в на твою маму-повію" в адресу арбітра.

Нагадаємо, що Луїс Суарес і Ліонель Мессі в кінці матчу принесли перемогу Барселоні в матчі проти Атлетіко. Каталонці набрали 73 залікових бали та продовжили лідирувати у турнірній таблиці. Розрив між каталонцями та Атлетіко, який йде на другій позиції, тепер становить 11 очок.

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