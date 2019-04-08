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"Ти хочеш отримати дискваліфікацію на 4 матчі?" – Піке розповів, що він сказав на вухо Дієго Кості

16:30 337 Читать на русском
"Ти хочеш отримати дискваліфікацію на 4 матчі?" – Піке розповів, що він сказав на вухо Дієго Кості
Піке та Дієго Коста / Reuters

Захисник Барселони Жерар Піке розповів, що саме сказав Дієго Кості, намагаючись заспокоїти нападника в матчі Барселона – Атлетіко.

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

Жерар Піке розповів, що під час матчу він намагався заспокоїти нападника Атлетіко. "Ти хочеш отримати дискваліфікацію на 4 матчі за це?", – поділився Піке в коментарі журналістам, передає Daily Mail.

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Нагадаємо, що Луїс Суарес і Ліонель Мессі в кінці матчу принесли перемогу Барселоні в матчі проти Атлетіко. Каталонці набрали 73 залікових бали та продовжили лідирувати у турнірній таблиці. Розрив між каталонцями та Атлетіко, який йде на другій позиції, тепер становить 11 очок.

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Теги
Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Барселона - Атлетіко
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