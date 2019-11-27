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"Ти граєш краще, ніж Мбаппе", – зірка Реала підтримав Неймара, якого залишили в запасі ПСЖ

11:11 1688 Читать на русском
"Ти граєш краще, ніж Мбаппе", – зірка Реала підтримав Неймара, якого залишили в запасі ПСЖ
Неймар / Reuters

Нападник ПСЖ Неймар поспілкувався із захисником Реала Марсело перед очним матчем 5 тура групового етапу Ліги чемпіонів (2:2).

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

Бразильці перекинулися кількома словами у підтрибунному приміщенні перед стартом поєдинку.

Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

"Ти граєш краще, ніж Кіліан Мбаппе", – Marca наводить слова Марсело, який вирішив підтримати співвітчизника. Тренер ПСЖ Томас Тухель залишив Неймара на лаві запасних, однак бразилець таки вийшов на поле після програного першого тайму.

Нагадаємо, у кінцівці зустрічі парижани відіграли два голи відставання, однак Неймар нічим особливим не відзначився. Натомість Кіліан Мбаппе зміг забити один м'яч.

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Теги
Ліга чемпіонів Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Реал Мадрид - ПСЖ Марсело Марсело
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