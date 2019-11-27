"Ти граєш краще, ніж Мбаппе", – зірка Реала підтримав Неймара, якого залишили в запасі ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар поспілкувався із захисником Реала Марсело перед очним матчем 5 тура групового етапу Ліги чемпіонів (2:2).

Бразильці перекинулися кількома словами у підтрибунному приміщенні перед стартом поєдинку.

Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

"Ти граєш краще, ніж Кіліан Мбаппе", – Marca наводить слова Марсело, який вирішив підтримати співвітчизника. Тренер ПСЖ Томас Тухель залишив Неймара на лаві запасних, однак бразилець таки вийшов на поле після програного першого тайму.

Нагадаємо, у кінцівці зустрічі парижани відіграли два голи відставання, однак Неймар нічим особливим не відзначився. Натомість Кіліан Мбаппе зміг забити один м'яч.

ПСЖ вирвав нічию з Реалом: шикарний футбол "вершкових", Навас змушує Переса кусати лікті, суперечливий тайм Неймара