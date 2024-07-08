"Ти швед? Точно? Ні, ти не швед, ти добре замаскувався. Ти живеш у Франції, це 100%. Ти кажеш, тобі нудно? Що ж, подивися що-небудь інше.

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Це особливе Євро, воно складне для всіх, не тільки для Франції. Кількість голів менша, ніж на попередніх турнірах. Ми маємо бути раді тому, що у нас є можливість поділитися емоціями, порадувати французів тими результатами, яких ми змогли досягти в ці складні часи. Якщо шведам нудно, мені плювати на це. Але я вас дуже поважаю", – цитує Дешама RMC Sport.

Матч Іспанія – Франція в рамках 1/2 фіналу Євро-2024 відбудеться у вівторок, 9 липня.

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