"Я зробив це спеціально. Мені не соромно про це сказати, адже він зробив дурницю щодо мого друга. Мій вчинок був дурним, але я б це все одно зробив, щоб йому сказати: "Ти, бл**ь, цього не роби".

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У нього не вистачило яєць, щоб наїхати на мене, я показав йому, що у всіх вчинків є наслідки. Справа не в поразці. Йдеться про те, щоб дати хлопцеві зрозуміти, що він не обмане нікого на землі. Легко звинувачувати 20-річних. Я думаю, він засвоїв урок", – цитує Ібру CdS.

Нагадаємо, Іспанія здолала Швецію із рахунком 1:0 та забезпечила собі прямий вихід на ЧС. Ібрагімовіч і Ко гратимуть у плей-офф, де суперником може стати і Україна.

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