Тренер Реала Хабі Алонсо дав зрозуміти Девіду Алабі, що той не входить у його плани.

Як повідомляє журналіст Педро Ріано, Хабі Алонсо особисто повідомив Девіду Алабі, що той не отримає ігрового часу в наступному сезоні: "Шукай собі команду – ти не будеш грати".

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Алаба перейшов до Реала з Баварії у 2021 році в статусі зірки, але регулярні травми та поява молодих гравців, зокрема Хьойсена та Рауля Асенсіо, залишили його без місця у старті. В центрі оборони Хабі Алонсо розраховує насамперед на Рюдігера та Мілітао.

Попри жорсткий сигнал від тренера, Алаба не має наміру залишати Реал. Його контракт чинний до 2026 року, а зарплата – майже 10 мільйонів євро на рік. Мадридці уже офіційно повідомив агента гравця, що футболіст виставлений на трансфер, і зараз шукає варіанти для "гідного прощання".

Керівництво сподівається, що його відхід розвантажить зарплатну відомість і дозволить зробити простір для потенційного трансферу Родрі – гравця на позицію опорника. Але сам Алаба не поспішає – розглядає варіанти, включно з МЛС або Саудівською Аравією.

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