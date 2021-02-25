Італієць Фабіо Капелло, який протягом кар'єри очолював мадридський Реал і низку інших команд, незадоволений роботою Тобіаса Штілера у матчі 1/8 ЛЧ.

Нагадаємо, Реал вирвав перемогу в Бергамо завдяки голу Ферлана Менді під завісу поєдинку. Більшу частину матчу Аталанта грала в меншості після суперечливого вилучення Ремо Фройлера, який отримав пряму червону картку вже на 18-й хвилині. Матч-відповідь у Мадриді відбудеться 16 березня.

Аталанта – Реал Мадрид – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Екс-наставник мадридців Фабіо Капелло став одним із тих, хто вважає таке рішення німецького рефері Тобіаса Штілера занадто суворим.

"Суддя зіпсував гру. Фройлер не був останнім гравцем Аталанти, та й Менді йшов у бік від воріт. Це жовта картка, але аж ніяк не червона. Рішення арбітра зіпсувало всю гру і здивувало навіть Зідана – ти бачив, як він сміявся?

Було б добре, якби Аталанта могла зіграти настільки важливий матч у повному складі. Їм не пощастило, але попереду ще гра в Мадриді", – цитує Капелло Mundo Deportivo.

Реал на виїзді мінімально переміг Аталанту, граючи у більшості весь матч – Маліновський отримав вісім хвилин