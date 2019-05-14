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"Ти – г**няний тренер, лише перемагаєш": де Брюйне пожартував над Гвардіолою

14 травня 15:26 1792 Читать на русском
"Ти – г**няний тренер, лише перемагаєш": де Брюйне пожартував над Гвардіолою
Хосеп Гвардіола та Кевін де Брюйне / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне пожартував над головним тренером Хосепом Гвардіолою після матчу 38 туру АПЛ проти Брайтона (4:1).

Кевін де Брюйне після чемпіонського матчу з Брайтоном (4:1) посміявся над Хосепом Гвардіолою.

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"Ти – г**няний тренер, лише перемагаєш", – сказав Кевін під час святкування чемпіонства, чим насмішив наставника.

Манчестер Сіті за підсумками сезону АПЛ набрав 98 очок та випередив Ліверпуль на 1 пункт. Олександр Зінченко став першим українцем, який двічі виграв англійську першість.

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Відеоновини Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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