Тейшейра: Воєнний стан в Україні? Зараз і в Парижі можна зустріти військових на вулиці

Французький півзахисник донецького Олімпіка Максім Тейшейра поділився враженнями від введення воєнного стану в Україні.

"В клубі мені пояснили, що воєнний стан нас ніяк не стосується, нема про що турбуватися. Хіба що на вулиці часто можна зустріти військових, але зараз в Парижі так само.

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Мені часто мама дзвонить і питає, чи все нормально, чи потрібна мені охорона, адже вона знає про конфлікт з французьких ЗМІ. Я завжди відповідаю, що все добре, ніяких проблем, ніякої охорони не потрібно. Працюючи в Києві, я відчуваю себе в безпеці", – цитує Тейшейру офіційний сайт клубу.

В поточному сезоні УПЛ Тейшейра провів 13 матчів, в яких відзначився одним голом.

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